Tommaso Zorzi opinionista del Grande Fratello Vip 6? Pupo: “Gli cedo il posto volentieri” (Di martedì 5 gennaio 2021) Mancano circa due mesi alla termine del Grande Fratello Vip (la finale è prevista per la fine di febbraio), ma come già scritto in precedenza su questo blog, fra gli addetti ai lavori si parla già di sesta edizione. A farlo, questa volta, è stato Pupo fra le pagine del QN – come riportato da TvBlog – che ha proposto addirittura Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionista: “Per lui cederei il mio posto“. “C’è un ragazzo di 25 anni chiuso da quasi 4 mesi nella Casa del Grande Fratello Vip, con potenzialità comunicative ed artistiche molto interessanti: Tommaso Zorzi” – ha dichiarato Pupo, che ha poi aggiunto – “L’unica persona che potrebbe mettergli i bastoni fra le ruote in ... Leggi su biccy (Di martedì 5 gennaio 2021) Mancano circa due mesi alla termine delVip (la finale è prevista per la fine di febbraio), ma come già scritto in precedenza su questo blog, fra gli addetti ai lavori si parla già di sesta edizione. A farlo, questa volta, è statofra le pagine del QN – come riportato da TvBlog – che ha proaddiritturanel ruolo di: “Per lui cederei il mio“. “C’è un ragazzo di 25 anni chiuso da quasi 4 mesi nella Casa delVip, con potenzialità comunicative ed artistiche molto interessanti:” – ha dichiarato, che ha poi aggiunto – “L’unica persona che potrebbe mettergli i bastoni fra le ruote in ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - StraNotizie : Tommaso Zorzi opinionista del Grande Fratello Vip 6? Pupo: “Gli cedo il posto volentieri” - mannocci83 : @GrandeFratello Come sempre e sino al trionfo del programma salvo @tommaso_zorzi - elenazille_00 : RT @damellis20202: #tzvip #sovip #zorzando Stefania e Tommaso che si comportano da Stefania Orlando e Tommaso zorzi - 134_vp : RT @FedeSaraiello: another sondaggio #GFvip se ci sarebbe stato un televoto fra Tommaso Zorzi e Dayane Mello chi avreste salvato -