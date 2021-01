Tommaso Zorzi come Antonella Elia? Pupo: “Gli cedo il posto al GF Vip” (Di martedì 5 gennaio 2021) Tommaso Zorzi, proprio come Antonella Elia, è pronto a diventare opinionista del Grande Fratello Vip? Pupo, intervistato da Il Giorno, ha rotto il silenzio su questa possibilità. Tommaso Zorzi è senza dubbio il personaggio rivelazione di questa quinta edizione del GF Vip. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo spera che per lui quest’occasione possa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 5 gennaio 2021), proprio, è pronto a diventare opinionista del Grande Fratello Vip?, intervistato da Il Giorno, ha rotto il silenzio su questa possibilità.è senza dubbio il personaggio rivelazione di questa quinta edizione del GF Vip. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo spera che per lui quest’occasione possa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Grande fratello vip 5: l’endorsement di Pupo per Tommaso Zorzi

Ecco quello che ha dettato oggi Enzo Ghinazzi al Quotidiano Nazionale (Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino) :. C’è un ragazzo di 25 anni chiuso da quasi 4 mesi nella Casa del Grande Fratello ...

