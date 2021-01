Tiziano Ferro, concerti 2021 a rischio: le parole del cantante (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tour di concerti negli stadi di Tiziano Ferro è stato posticipato a questa estate, ma le probabilità che venga ulteriormente rinviato non sono poche. Ne ha parlato proprio il cantante Gli artisti si sono ritrovati nel corso dell’ultimo anno a dover cancellare o rimandare interi tour a causa dell’emergenza sanitaria. Tra questi anche Tiziano L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tour dinegli stadi diè stato posticipato a questa estate, ma le probabilità che venga ulteriormente rinviato non sono poche. Ne ha parlato proprio ilGli artisti si sono ritrovati nel corso dell’ultimo anno a dover cancellare o rimandare interi tour a causa dell’emergenza sanitaria. Tra questi ancheL'articolo proviene da YesLife.it.

emmerrekappa : @janasdeomo in quel caso ti starei cantando tiziano ferro in dm - Mel0nella : La radio passa il remake di Rimmel di Tiziano Ferro e penso che sia un remake, diciamo, molto onesto. Tuttavia pens… - Annesse_ : Che è comunque meglio di Story of my life di Tiziano Ferro - donutjeongin : Io ora leggendo angst e mamma in sottofondo che ascolta amici per caso di Tiziano Ferro - Finferlo : Levatemi Tiziano Ferro davanti. -