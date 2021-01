Titoli Stato, domanda boom per nuovo BTP sindacato a 15 anni (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ già un successo l’emissione del nuovo BTP sindacato a 15 anni, scadenza 2037, che ha registrato una domanda superiore ai 95 miliardi di euro. Un nuovo boom dopo gli 89 miliardi raccolti dal trentennale emesso nell’ottobre scorso ed il record di 108 miliardi del decennale sindacato collocato a giugno. Il collocamento, annunciato ieri sera dal MEF, si è svolto questa mattina a passi da gigante, con un rendimento che – a quanto riferiscono fonti finanziarie – si colloca 8 punti base sopra il tasso del benchmark al 2036. La raccolta si è chiusa alle ore 12:45. Le banche collocatrici di questa nuova emissione sono Barclays Bank Ireland, Hsbc Continental Europe, Morgan Stanley Europe, Societe Generale Investment Banking e UniCredit. A quanto riferiscono gli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ già un successo l’emissione delBTPa 15, scadenza 2037, che ha registrato unasuperiore ai 95 miliardi di euro. Undopo gli 89 miliardi raccolti dal trentennale emesso nell’ottobre scorso ed il record di 108 miliardi del decennalecollocato a giugno. Il collocamento, annunciato ieri sera dal MEF, si è svolto questa mattina a passi da gigante, con un rendimento che – a quanto riferiscono fonti finanziarie – si colloca 8 punti base sopra il tasso del benchmark al 2036. La raccolta si è chiusa alle ore 12:45. Le banche collocatrici di questa nuova emissione sono Barclays Bank Ireland, Hsbc Continental Europe, Morgan Stanley Europe, Societe Generale Investment Banking e UniCredit. A quanto riferiscono gli ...

MERCATO - La Juve cerca Quagliarella, la Samp fissa il prezzo

Nessun passaggio a titolo gratuito, la Sampdoria vuole monetizzare la eventuale cessione dell'attaccante Fabio Quagliarella. Dunque se la Juventus vuole il bomber campano, come indicano alcune indiscr ...

Viterbo: Rifiuti radioattivi? Tutti nella 'grande area' della Tuscia: è stato deciso nella notte fra ieri e oggi

Con grande preoccupazione leggiamo sulla stampa la notizia secondo cui nella Tuscia sarebbero state individuate molte aree per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari. Una concentrazione superiore a qualsi ...

