Tiromancino, arriva il nuovo singolo “Cerotti” (Di martedì 5 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Si intitola “Cerotti”, il nuovo singolo inedito dei Tiromancino che sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 8 gennaio. E’ un brano scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e Gazzelle, collaborazione inedita che testimonia il rapporto ormai più che consolidato tra il cantautore romano e la nuova generazione di cantautori italiani. “Cerotti – racconta Zampaglione – è una canzone stropicciata e senza filtri… sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come ‘Morrison’, il mio prossimo film”.Il brano, prodotto da Zampaglione e Jason Rooney, farà parte della colonna sonora di Morrison, il film scritto e diretto da Federico Zampaglione che sarà distribuito da Vision Distribution.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Si intitola “”, ilinedito deiche sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 8 gennaio. E’ un brano scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e Gazzelle, collaborazione inedita che testimonia il rapporto ormai più che consolidato tra il cantautore romano e la nuova generazione di cantautori italiani. “– racconta Zampaglione – è una canzone stropicciata e senza filtri… sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come ‘Morrison’, il mio prossimo film”.Il brano, prodotto da Zampaglione e Jason Rooney, farà parte della colonna sonora di Morrison, il film scritto e diretto da Federico Zampaglione che sarà distribuito da Vision Distribution.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Tiromancino, arriva il nuovo singolo “Cerotti” - DelenSeil : RT @Spettakolo_mag: Un nuovo singolo per i #Tiromancino, scritto a 4 mani da #FedericoZampaglione e #Gazzelle @federicozampa1 https://t.c… - TiromancinoF : RT @Spettakolo_mag: Un nuovo singolo per i #Tiromancino, scritto a 4 mani da #FedericoZampaglione e #Gazzelle @federicozampa1 https://t.c… - ClaudiaAssanti : RT @Spettakolo_mag: Un nuovo singolo per i #Tiromancino, scritto a 4 mani da #FedericoZampaglione e #Gazzelle @federicozampa1 https://t.c… - Spettakolo_mag : Un nuovo singolo per i #Tiromancino, scritto a 4 mani da #FedericoZampaglione e #Gazzelle @federicozampa1 -

Ultime Notizie dalla rete : Tiromancino arriva Tiromancino: arriva il nuovo singolo Spettakolo.it Tiromancino, arriva il nuovo singolo "Cerotti"

MILANO (ITALPRESS) - Si intitola "Cerotti", il nuovo singolo inedito dei Tiromancino che sará disponibile in radio e negli store digitali da venerdí 8 gennaio. E' un brano scritto a quattro mani da Fe ...

Tiromancino: “Cerotti” è il nuovo inediti che sa di notti insonni e cuori graffiati

Si intitola "CEROTTI" il nuovo singolo inedito dei TIROMANCINO che sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 8 gennaio. "CEROTTI" è un brano scritto a quattro man ...

MILANO (ITALPRESS) - Si intitola "Cerotti", il nuovo singolo inedito dei Tiromancino che sará disponibile in radio e negli store digitali da venerdí 8 gennaio. E' un brano scritto a quattro mani da Fe ...Si intitola "CEROTTI" il nuovo singolo inedito dei TIROMANCINO che sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 8 gennaio. "CEROTTI" è un brano scritto a quattro man ...