This is Us | Grey’s Anatomy | Mom produzioni ferme fino a metà gennaio per l’aumento dei casi a Los Angeles

Serie Tv, il dipartimento della sanità della Contea di Los Angeles ha consigliato alle case di produzione di sospendere le produzioni di serie tv in quell'area. Aggiornamento 5 gennaio con le serie in pausa UIl dipartimento della sanità della Contea di Los Angeles (più o meno di 10 milioni di abitanti) ha inviato una lettera al settore dell'intrattenimento televisivo e cinematografico, consigliando di sospendere le produzioni di serie tv e film per qualche settimana. La Contea di Los Angeles, infatti, sta riscontrato un aumento considerevole dei casi positivi (12.979 casi solo ieri), ma più preoccupante è il dato dei ricoveri in ospedale che ha superato le 7000 ospedalizzazioni, di cui il 20% in terapia intensiva. Numeri elevati che stanno creando non ...

