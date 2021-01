The Medium e il suo inquietante mondo si mostrano in un nuovo video gameplay (Di martedì 5 gennaio 2021) Bloober Team ha pubblicato un video gameplay ufficiale di ben 14 minuti dedicato al suo inquietante The Medium. Come potete vedere più in basso, il filmato mette in evidenza la meccanica della doppia realtà che caratterizza l'atteso titolo horror. The Medium uscirà su Xbox Series X/S e PC (tramite Steam e Microsoft Store) il 28 gennaio. Il gioco sarà anche disponibile tramite Xbox Game Pass per console e PC. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021) Bloober Team ha pubblicato unufficiale di ben 14 minuti dedicato al suoThe. Come potete vedere più in basso, il filmato mette in evidenza la meccanica della doppia realtà che caratterizza l'atteso titolo horror. Theuscirà su Xbox Series X/S e PC (tramite Steam e Microsoft Store) il 28 gennaio. Il gioco sarà anche disponibile tramite Xbox Game Pass per console e PC. Leggi altro...

WeAreTheTempest : The Tempest CEO @LailaAlawa announces Federica Bocco as Editor-In-Chief @lulainlife @ladymultifandom - SerialGamerITA : The Medium: pubblicato un nuovo video gameplay #blooberteam #themedium - Eurogamer_it : #TheMedium torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay di ben 14 minuti. - MondoXbox : La realtà duale di The Medium torna in una nuova dimostrazione del gameplay - RobyRoby27 : The Medium: 14 minuti di gameplay in un nuovo filmato -