Terza ondata, le parole dell'epidemiologo Acuna: "10 volte più potente" (Di martedì 5 gennaio 2021) La posizione dell'ex dirigente dell'Oms, spaventa più del dovuto. Secondo Daniel Lopez Acuna, il 2021 potrebbe essere peggio del 2020. Daniel Lopez Acuna (Facebook)Una posizione forte e decisa che fa tremare anche i più ottimisti. La Terza ondata sarà molto più potente di ciò che possiamo immaginare, e questo 2021 non sarà affatto come tutti credono, anzi, potrebbe anche essere peggiore del precedente anno. La riflessione, dura, durissima, di Daniel Lopez Acuna, epidemiologo spagnolo ed ex dirigente dell'Oms fa davvero paura. Ma la sua posizione si basa su ragionamenti precisi e non de tutto campati in aria. "La Spagna sta già entrando nella Terza ondata – spiega Acuna – perché con il periodo natalizio c'è stato un ... Leggi su chenews

