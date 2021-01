Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: Sofia Kenin la favorita, Martina Trevisan e Jasmine Paolini vorranno ben figurare (Di martedì 5 gennaio 2021) Giorno di esordio nel circuito femminile del Tennis. Il 2021 prenderà il via da Abu Dhabi (6-13 gennaio) e la definizione sarà WTA 500, in tutto e per tutto espressione di quel che è la categorizzazione dell’ATP. Un qualcosa di significativo da non limitare solo a questioni di nomenclatura. Ciò detto, il parterre sarà di regine. La testa di serie n.1 è l’americana Sofia Kenin, che ha concluso il 2020 come la giocatrice con il miglior record tra le big, vale a dire 24 vittorie e 9 sconfitte, conquistando il successo negli Australian Open e spingendosi fino alla finale del Roland Garros, battuta dalla sorprendente polacca Iga ?wi?tek. La statunitense, nata a Mosca, vorrà quindi riprendere il proprio percorso in maniera convincente e il suo debutto sarà con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Giorno di esordio nel circuito femminile del. Ilprenderà il via da Abu(6-13 gennaio) e la definizione sarà WTA 500, in tutto e per tutto espressione di quel che è la categorizzazione dell’ATP. Un qualcosa di significativo da non limitare solo a questioni di nomenclatura. Ciò detto, il parterre sarà di regine. La testa di serie n.1 è l’americana, che ha concluso il 2020 come la giocatrice con il miglior record tra le big, vale a dire 24 vittorie e 9 sconfitte, conquistando il successo negli Australian Open e spingendosi fino alla finale del Roland Garros, battuta dalla sorprendente polacca Iga ?wi?tek. La statunitense, nata a Mosca, vorrà quindi riprendere il proprio percorso in maniera convincente e il suo debutto sarà con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. ...

