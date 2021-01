Tennis, Delray Beach 2021: sorteggiato il tabellone. Gianluca Mager sfiderà Ryan Harrison all’esordio (Di martedì 5 gennaio 2021) Giovedì 7 gennaio prenderà il via l’ATP 250 a Delray Beach, torneo del quale è stato sorteggiato il tabellone. L’unico azzurro ai nastri di partenza Gianluca Mager che dovrà vedersela all’esordio contro l’americano Ryan Harrison. Il 28enne nativo di Shreveport attualmente occupa la posizione 481 del ranking ma questo non deve assolutamente far abbassare la guardia al Tennista ligure, perchè lo statunitense è giocatore solido e dalle ottimo qualità tecniche, non a caso il suo best ranking, risalente però al 2017, è un 40° posto. In caso di successo l’azzurro troverebbe al secondo turno il vincitore del derby a stelle e strisce tra Sam Querrey e Mackenzie McDonald. In questo caso il numero 56 del mondo parte decisamente ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Giovedì 7 gennaio prenderà il via l’ATP 250 a, torneo del quale è statoil. L’unico azzurro ai nastri di partenzache dovrà vederselacontro l’americano. Il 28enne nativo di Shreveport attualmente occupa la posizione 481 del ranking ma questo non deve assolutamente far abbassare la guardia alta ligure, perchè lo statunitense è giocatore solido e dalle ottimo qualità tecniche, non a caso il suo best ranking, risalente però al 2017, è un 40° posto. In caso di successo l’azzurro troverebbe al secondo turno il vincitore del derby a stelle e strisce tra Sam Querrey e Mackenzie McDonald. In questo caso il numero 56 del mondo parte decisamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Delray ATP Delray Beach 2021: la entry list e chi parteciperà. Gianluca Mager in tabellone OA Sport Il 2021 di Matteo Berrettini comincia ad Antalya, parte la scalata verso l’Australian Open

La stagione 2021 del tennis mondiale ricomincia ad Antalya e Delray Beach. La Turchia e la Florida solo i due luoghi che ospiteranno i primi tornei del nuovo anno per scaldare i motori in vista dell’A ...

Tennis al via tra i dubbi In Australia primo show

LA STAGIONE Tra rinvii, quarantene e porte chiuse, il 2021 del tennis si prospetta difficile almeno nel suo avvio e ogni programmazione sconta l'ombra della pandemia. Superato con fatica il 2020, lo..

