Teenager da record | Larissa | Giorgia | Bedenetta e le altre azzurre da seguire nel 2021

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 gennaio 2021) Le ragazze del 2024 sono già qui e qualcuna ha già in tasca il pass per le Olimpiadi, non quelle di Parigi fra tre anni. Ci fossero stati i Giochi a Tokyo nell’anno giusto non le avremmo viste tutte alle Olimpiadi. Con il rinvio di un anno e i passi avanti che hanno fatto anche durante il lockdown ci sono per loro grandi possibilità ai Giochi Olimpici che iniziano il 23 luglio, sempre Covid permettendo.