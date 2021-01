TANYA ROBERTS NON È MORTA/ L'ospedale smentisce: “La Bondgirl viva ma grave” (Di martedì 5 gennaio 2021) TANYA ROBERTS non è MORTA: colpo di scena in merito alle condizioni fisiche dell'attrice americana, data per deceduta nella giornata di ieri Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 gennaio 2021)non è: colpo di scena in merito alle condizioni fisiche dell'attrice americana, data per deceduta nella giornata di ieri

Advertising

RaiNews : L'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani il 24 dicembre a Los Angeles… - Agenzia_Ansa : E' ancora viva Tanya Roberts. Ex Bond Girl e Charlie's Angel data per morta a causa di un malore, l'ospedale smenti… - repubblica : È morta Tanya Roberts, è stata una Charlie's Angel e Bondgirl con Roger Moore [aggiornamento delle 13:40] - ABREdoskoi : Che dispiacere. #TanyaRoberts #CharliesAngels - giornalettismo : Ieri tutto il mondo si era stretto nel dolore per la morte di #TanyaRoberts. Poi, nella notte, la notizia che arriv… -