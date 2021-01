Tanya Roberts, la Bond Girl non è morta: il mistero del falso decesso (Di martedì 5 gennaio 2021) Il mistero del decesso di Tanya Roberts si infittisce, ora parla il suo portavoce Mike Pingel. La Bond Girl è viva, TMZ rettifica la notizia. E’ intervenuto il portavoce dell’attrice… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildeldisi infittisce, ora parla il suo portavoce Mike Pingel. Laè viva, TMZ rettifica la notizia. E’ intervenuto il portavoce dell’attrice… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : E' ancora viva Tanya Roberts. Ex Bond Girl e Charlie's Angel data per morta a causa di un malore, l'ospedale smenti… - RaiNews : L'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani il 24 dicembre a Los Angeles… - LaStampa : Tmz: “L’attrice Tanya Roberts non è morta” - airamonivas : RT @SkyTG24: Tanya Roberts è viva, giallo sulla falsa notizia della morte dell'ex Bond girl - Lestifrancesco : Buongiorno con questo strano caso di Tanya Roberts. -