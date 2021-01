Tanya Roberts, giallo sulla morte dell’attrice. La notizia arriva dall’ospedale. Cosa sta succedendo (Di martedì 5 gennaio 2021) Data ieri per morta e invece sarebbe viva. Dopo la notizia lanciata dal sito Tmz del decesso per un malore improvviso dell’attrice 65enne – nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva ‘Charlie’s Angels’ e la Bond girl Stacey Sutton in ‘007 Bersaglio mobile’ nel 1985 accanto a Roger Moore -, questa sera la testata online ha infatti rettificato, riporta Adnkronos, con un colpo di scena. “Il suo portavoce – si legge – ora dice che è viva, nonostante avesse detto a TMZ che era morta e inviato un comunicato stampa con queste informazioni”. E ancora: “Ora Mike Pingel – questo il nome del portavoce -, ha detto a TMZ che Lance (il marito dell’attrice, ndr.) avrebbe ricevuto una chiamata dall’ospedale poco dopo le 10 di mattina che spiegava come Tanya fosse ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Data ieri per morta e invece sarebbe viva. Dopo lalanciata dal sito Tmz del decesso per un malore improvviso65enne – nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva ‘Charlie’s Angels’ e la Bond girl Stacey Sutton in ‘007 Bersaglio mobile’ nel 1985 accanto a Roger Moore -, questa sera la testata online ha infatti rettificato, riporta Adnkronos, con un colpo di scena. “Il suo portavoce – si legge – ora dice che è viva, nonostante avesse detto a TMZ che era morta e inviato un comunicato stampa con queste informazioni”. E ancora: “Ora Mike Pingel – questo il nome del portavoce -, ha detto a TMZ che Lance (il marito, ndr.) avrebbe ricevuto una chiamatapoco dopo le 10 di mattina che spiegava comefosse ancora ...

