Tanya Roberts è viva, nonostante l’agente abbia detto che era morta (Di martedì 5 gennaio 2021) Tanya Roberts è viva, nonostante i rapporti affermino che fosse morta nel fine settimana. Si dice che la 65enne si sia ammalata dopo aver portato i suoi cani a fare una passeggiata il 24 dicembre, prima di essere portata d’urgenza in ospedale. Tanya Roberts è viva? Rapporti e dichiarazioni di persone vicine all’attrice suggerivano che fosse morta a causa della malattia, di cui ancora non si sa molto, domenica 3 gennaio. Tuttavia il suo agente ha confermato che mentre rimane in gravi condizioni, è ancora viva. Il portavoce della Roberts Mike Pingel ha dichiarato a diversi media di aver erroneamente annunciato la sua morte sulla base delle informazioni del suo partner Lance O’Brien. Tuttavia, ieri, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021)i rapporti affermino che fossenel fine settimana. Si dice che la 65enne si sia ammalata dopo aver portato i suoi cani a fare una passeggiata il 24 dicembre, prima di essere portata d’urgenza in ospedale.? Rapporti e dichiarazioni di persone vicine all’attrice suggerivano che fossea causa della malattia, di cui ancora non si sa molto, domenica 3 gennaio. Tuttavia il suo agente ha confermato che mentre rimane in gravi condizioni, è ancora. Il portavoce dellaMike Pingel ha dichiarato a diversi media di aver erroneamente annunciato la sua morte sulla base delle informazioni del suo partner Lance O’Brien. Tuttavia, ieri, ...

