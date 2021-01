Tanya Roberts è viva: il marito smentisce la notizia della morte, mistero a Hollywood (Di martedì 5 gennaio 2021) Tanya Roberts è viva. Non sarebbe vera, dunque, la notizia della sua morte, circolata ieri e diffusa in tutto il mondo e confermata dal suo agente, che a sua volta parlava dopo aver avuto una dichiarazione dal marito. La vicenda, che sembra avere i contorni dell’assurdo, è ancora da chiarire: alla base dell’equivoco ci potrebbe essere un errore di comunicazione da parte di chi era accanto all’attrice negli ultimi momenti della sua vita, al Cedars-Sinai hospital. Il malore alla vigilia di Natale Tanya Roberts (nome d’arte di Victoria Leigh Blum) era stata ricoverata nel celebre ospedale di Los Angeles la vigilia di Natale: la donna, 65 anni e nessun malore pregresso, si era sentita male mentre era a spasso con ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 gennaio 2021). Non sarebbe vera, dunque, lasua, circolata ieri e diffusa in tutto il mondo e confermata dal suo agente, che a sua volta parlava dopo aver avuto una dichiarazione dal. La vicenda, che sembra avere i contorni dell’assurdo, è ancora da chiarire: alla base dell’equivoco ci potrebbe essere un errore di comunicazione da parte di chi era accanto all’attrice negli ultimi momentisua vita, al Cedars-Sinai hospital. Il malore alla vigilia di Natale(nome d’arte di Victoria Leigh Blum) era stata ricoverata nel celebre ospedale di Los Angeles la vigilia di Natale: la donna, 65 anni e nessun malore pregresso, si era sentita male mentre era a spasso con ...

