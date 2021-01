Szoboszlai | “Ho scelto il Lipsia per le ambizioni del club”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 gennaio 2021) Dominik, colpo di gennaio del, ha spiegato perché hailtedesco, rispetto alle concorrenti, anche italiane. Queste le sue parole: “Sono fortunato, molte squadre erano interessate e ho avuto la possibilità di scegliere. Ho preso la decisione migliore per il mio futuro e ho avuto colloqui con il mister e il ds Knoche. Mi hanno convinto loro. A Salisburgo lo stile di gioco era simile, quindi spero che non ci voglia molto tempo per integrarmi e giocare al massimo. Darò tutto per essere titolare il più rapidamente possibile, posso essere impiegato in diverse posizioni. Posso giocare come mediano, mezzala, trequartista o attaccante. Ilè unambizioso, ai vertici della Bundesliga, l’anno scorso è arrivato in semifinale di Champions, quindi il progetto ...