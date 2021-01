Svolta Usa nella lotta a riciclaggio ed evasione fiscale. Bandite dall’ordinamento le società anonime, nonostante il veto di Trump (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ passato sotto silenzio ma, il primo giorno del 2021, il Congresso Usa ha finalmente approvato una legge (Corporate transparency act) che potrebbe avere un ruolo importante nella lotta all’evasione fiscale internazionale e al riciclaggio di denaro sporco. In sostanza le società anonime non potranno più essere tali. I nominativi che stanno dietro a queste società paravento dovranno essere comunicati a forze dell’ordine e autorità anti- riciclaggio. I nomi non saranno di dominio pubblico, per ora. Le pene per chi omette di comunicare i nomi arrivano a due anni di reclusione e una multa di 10mila dollari. Il via libera è arrivato nonostante il veto della presidenza Trump, ed è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ passato sotto silenzio ma, il primo giorno del 2021, il Congresso Usa ha finalmente approvato una legge (Corporate transparency act) che potrebbe avere un ruolo importanteall’internazionale e aldi denaro sporco. In sostanza lenon potranno più essere tali. I nominativi che stanno dietro a questeparavento dovranno essere comunicati a forze dell’ordine e autorità anti-. I nomi non saranno di dominio pubblico, per ora. Le pene per chi omette di comunicare i nomi arrivano a due anni di reclusione e una multa di 10mila dollari. Il via libera è arrivatoildella presidenza, ed è il ...

Frena91 : RT @cryptorivista: La svolta per le #stableocoin? L’OCC autorizza l’uso di #Blockchain permissionless e delle #stablecoin per aumentare ef… - Marco_Laurenti_ : RT @cryptorivista: La svolta per le #stableocoin? L’OCC autorizza l’uso di #Blockchain permissionless e delle #stablecoin per aumentare ef… - formichenews : Svolta sul Venezuela? Il prestanome di Maduro estradato verso gli Usa. L'articolo di Rossana Miranda (@rssmiranda… - cryptorivista : La svolta per le #stableocoin? L’OCC autorizza l’uso di #Blockchain permissionless e delle #stablecoin per aumenta… - creativephil75 : #referral Si apre in cinque minuti attraverso applicazione! #Flowe è la svolta! Scarica l'app e usa il promo code F… -