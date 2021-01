Svolta sul Venezuela? Il prestanome di Maduro estradato verso gli Usa

Leggi su formiche

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ci sono novità sul caso di Alex Saab, presuntodi Nicolás. L’imprenditore colombiano, definito uomo delle finanze del regimeno, sarànegli Stati Uniti, dopo la decisione del Tribunale di Appello di Barlovento di Capo Verde. Secondo la rivista colombiana Semana, gli avvocati di Saab presenteranno un ricorso al Tribunale di Giustizia della Comunità Economica di Stati dell’Africa Occidentale per cercare di fermare il processo di estradizione, fino all’udienza principale prevista il 4 febbraio ad Abuja (Nigeria)”. “La decisione del Tribunale di Appello non stupisce – sostengono i legali di Saab, tra cui l’ex giudice spagnolo di fama internazionale, Baltasar Garzón – e non fa che continuare la serie di decisioni dei tribunali capoverdiani, che si sono rifiutati sistematicamente ad ...