Superiori in classe lunedì 11, tutti gli altri il 7. Nardella: "Sulla scuola basta tira e molla" (Di martedì 5 gennaio 2021) Dietrofront del governo, dopo gli annunci anche della Regione su un ritorno alle Superiori al 50% dal 7 gennaio. Ma nella notte prevale la linea della prudenza, anche in vista della riunione della cabina di regia che dovrà dichiarare i nuovi colori delle regioni Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 5 gennaio 2021) Dietrofront del governo, dopo gli annunci anche della Regione su un ritorno alleal 50% dal 7 gennaio. Ma nella notte prevale la linea della prudenza, anche in vista della riunione della cabina di regia che dovrà dichiarare i nuovi colori delle regioni

