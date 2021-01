Strage di Viareggio, in diretta l’ultimo appuntamento coi familiari delle vittime: il processo al centro del dibattito (Di martedì 5 gennaio 2021) Ancora tre giorni ci separano dalla sentenza della Cassazione sulla Strage ferroviaria di Viareggio. Il ciclo Viareggio, Verità Giustizia Sicurezza, ideato e condotto da Marco Piagentini e Gino Martella, giunto al quarto e ultimo appuntamento, si è dimostrato una nuova possibilità di incontro e di racconto. Nelle precedenti tre serate sono stati registrati oltre 8000 spettatori. Ospiti come l’ingegnere Fabrizio D’Errico (docente universitario e consulente tecnico), Egle Possetti (Comitato Ricordo vittime del Ponte Morandi), Loris Rispoli (Ass. “Io Sono 141” Strage del Moby Prince), Stefano Serra (Comitato Emilia Vite Scosse – terremoto 2012) hanno conversato con gli artisti che in questi anni hanno incrociato la loro strada con l’associazione “Il Mondo che Vorrei ONLUS”. Il tema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Ancora tre giorni ci separano dalla sentenza della Cassazione sullaferroviaria di. Il ciclo, Verità Giustizia Sicurezza, ideato e condotto da Marco Piagentini e Gino Martella, giunto al quarto e ultimo, si è dimostrato una nuova possibilità di incontro e di racconto. Nelle precedenti tre serate sono stati registrati oltre 8000 spettatori. Ospiti come l’ingegnere Fabrizio D’Errico (docente universitario e consulente tecnico), Egle Possetti (Comitato Ricordodel Ponte Morandi), Loris Rispoli (Ass. “Io Sono 141”del Moby Prince), Stefano Serra (Comitato Emilia Vite Scosse – terremoto 2012) hanno conversato con gli artisti che in questi anni hanno incrociato la loro strada con l’associazione “Il Mondo che Vorrei ONLUS”. Il tema ...

Ultime Notizie dalla rete : Strage Viareggio Strage Viareggio: iniziativa familiari vittime in stazione Agenzia ANSA Strage di Viareggio, verso la sentenza. I familiari delle vittime: «Noi andremo avanti»

Presidio fin sul binario quattro, aspettando il verdetto della Cassazione. Presenti il Comune di Lucca e l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli ...

Viareggio: familiari vittime manifestano all’interno della stazione ferroviaria

Nella serata di ieri 4 gennaio, i familiari delle 32 vittime della strage di Viareggio hanno organizzato un presidio nella stazione cittadina in vista della sentenza di Cassazione prevista ...

