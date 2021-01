Storie Italiane | Alessandra Tripoli pronta al parto | “Partorirò da sola”

Leggi su dilei

(Di martedì 5 gennaio 2021), ballerina di Ballando con le Stelle, si racconta a. L’artista èa dare alla luce il primo figlio, frutto dell’amore per Luca Urso. Manca pochissimo ale la, che vive a Hong Kong, ha spiegato che purtroppo suo marito non potrà assistere alla nascita del figlio. “Mancano 10 giorni però io incrocio le dita affinché venga al mondo un po’ prima il piccolino – ha svelato a Eleonora Daniele -, da un paio di giorni si è abbassata la pancia. Qualcosa di bello in questo 2020, che di gioie ce ne ha riservate davvero poche, ma affrontiamo tutto quello che viene”.è uno fra i volti più amati di Ballando con le Stelle. Non ha preso parte all’ultima edizione dello show di ...