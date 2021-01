Stellantis | Meloni | ' servi che ci governano facilitano saccheggio nostre aziende'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Nove anni di governi asti ai poteri finanziari e agli interessi stranieri hanno fatto perdere all'Italia anche il proprio gruppo automobilistico. Questa gente è rimasta in silenzio quando il gruppo FIAT ha spostato la sede legale e fiscale all'estero, ha taciuto sul poco sensato utilizzo dei finanziamenti pubblici e ora accetta passivamente l'acquisizione da parte della Francia di FCA tramite Peugeot". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia. "Nel Consiglio di amministrazione del nuovo gruppo - prosegue la leader di Fdi - sederanno personalità indicate dal Governo francese e un rappresentante dei sindacati francesi, zero spazio per l'Italia. Ecco perché questiche cipiacciono tanto all'Europa, alla Francia e alla Germania: perché stanno ...