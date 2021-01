Stati Uniti, ballottaggio in Georgia per il Senato federale. Trump: “I democratici non prenderanno la Casa Bianca” (Di martedì 5 gennaio 2021) Riflettori puntati sulla Georgia, dove oggi si tiene un importante ballottaggio per eleggere i due Senatori che rappresenteranno lo Stato al Senato federale. L’esito del voto darà forma e sostanza alla futura amministrazione del presidente eletto Joe Biden e della sua vice Kamala Harris. Ad oggi, infatti, il Senato è composto da 50 Senatori repubblicani e 48 democratici. Un’eventuale vittoria di entrambi i candidati progressisti, Raphael Warnock e Jon Ossoff, permetterebbe al Partito democratico di controllare la Casa Bianca ed entrambe le camere del Congresso. In caso di parità (50 e 50) l’ultima parola spetta alla presidente del Senato, ruolo ricoperto dalla vicepresidente degli ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 gennaio 2021) Riflettori puntati sulla, dove oggi si tiene un importanteper eleggere i dueri che rappresenteranno lo Stato al. L’esito del voto darà forma e sostanza alla futura amministrazione del presidente eletto Joe Biden e della sua vice Kamala Harris. Ad oggi, infatti, ilè composto da 50ri repubblicani e 48. Un’eventuale vittoria di entrambi i candidati progressisti, Raphael Warnock e Jon Ossoff, permetterebbe al Partito democratico di controllare laed entrambe le camere del Congresso. In caso di parità (50 e 50) l’ultima parola spetta alla presidente del, ruolo ricoperto dalla vicepresidente degli ...

