Star, il nuovo brand di Disney+ per gli adulti: i primi titoli disponibili (Di martedì 5 gennaio 2021) Disney+ ha annunciato l’arrivo di Star, il nuovo brand della piattaforma di streaming statunitense che va ad aggiungersi a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, già inclusi nell’offerta. In Star ci saranno contenuti prodotti da Disney, FX e 20th Century, caratterizzati da temi pensati più per un pubblico adulto piuttosto che per i bambini. Insieme all’annuncio dell’arrivo di Star dal prossimo 23 febbraio, Disney+ ha anche svelato i primi titoli disponibili al lancio del brand: a seguire trovate la lista completa di film e serie TV che sarà possibile guardare fin dal primo giorno. Big Sky Big Sky è la serie televisiva distribuita da Disney e prodotta da 20th ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 gennaio 2021)ha annunciato l’arrivo di, ildella piattaforma di streaming statunitense che va ad aggiungersi a Disney, Pixar, Marvel,Wars e National Geographic, già inclusi nell’offerta. Inci saranno contenuti prodotti da Disney, FX e 20th Century, caratterizzati da temi pensati più per un pubblico adulto piuttosto che per i bambini. Insieme all’annuncio dell’arrivo didal prossimo 23 febbraio,ha anche svelato ial lancio del: a seguire trovate la lista completa di film e serie TV che sarà possibile guardare fin dal primo giorno. Big Sky Big Sky è la serie televisiva distribuita da Disney e prodotta da 20th ...

DisneyPlusIT : Vi presentiamo Star, un Nuovo Universo di contenuti sta per arrivare su Disney+ ?? Molte + Serie, Molti + Film, Molt… - marina_estati : #GFVIP Vorrei lanciare un nuovo #TommasoFuori perché non si merita di stare nella Casa come comparsa della LOVE STO… - Claplaz : Disney+, Lost e I Griffin per il nuovo brand Star - Dani_Violante : La NASA ha diffuso un'anteprima video che mostra i piani per il nuovo anno e la Luna è, ovviamente, la star dello s… - MangaForevernet : ? Star Wars The High Republic, trailer di lancio e nuovo manga in arrivo ? ? -