St Etienne-PSG | mercoledì 6 gennaio 2021 si riparte

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 gennaio 2021) St.-PSGsi, con la gara valida per la 18° giornata di Ligue 1. Il calcio d’inizio é per le ore 19:00. I bookmakers dicono che sarà il PSG a vincere quotando la vittoria a 1.15.sera alle 21 ci sarà la sfida tra Saint-e Psg. I parigini vogliono provare a riprenderi la prima posizione, i padroni di casa cercano una zona più tranquilla nella categoria. St.-PSG: gara inutile da giocare Il Saintè reduce dal pareggio con il Monaco per 2-2 in trasferta. Il quinto risultato utile consecutivo, con quattro pareggi ed una vittoria. Quest’ultima è stata ottenuta in trasferta contro il Bordeaux (1-2). È quattordicesima, con 18 punti. ha bisogno di guadagnarne altri per ...