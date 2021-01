Spunta una foto di Giacomo Urtis con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: ecco sono cambiati nel tempo (Di martedì 5 gennaio 2021) Quando un personaggio pubblico si espone partecipando ad un reality show come il Grande Fratello Vip, inevitabilmente deve fare i conti con un salto nel passato. Per questo motivo, alcune ore fa è saltata fuori una fotografia che ritrae Giulia Salemi insieme a Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi alcuni anni fa e con un look... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 gennaio 2021) Quando un personaggio pubblico si espone partecipando ad un reality show come il Grande Fratello Vip, inevitabilmente deve fare i conti con un salto nel passato. Per questo motivo, alcune ore fa è saltata fuori unagrafia che ritraeinsieme aalcuni anni fa e con un look... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

solomondocalcio : Spunta un nome che potrebbe diventare il quarto attaccante nerazzurro: Eder. Ne parliamo in questo video! L'INTER… - fraxfineline : ti guarda in quell'abito stupendo che avete scelto insieme mesi prima, sorride ed è così felice per te che una lacr… - imquellanana : CHE URTO C'È UNA CHE NON SOPPORTO E MI SPUNTA SEMPRE IN TL, ORA LA BLOCCO. - sportli26181512 : Sorpresa De Rossi: vice Andreazzoli alla Cremonese con Bisoli esonerato?: Il tecnico dei grigiorossi al capolinea d… - blogtivvu : Spunta una foto di Giacomo Urtis con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: ecco sono cambiati nel tempo #GFVip #TZVip -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta una Maradona, spunta una casa a Cuba: è un regalo di Fidel Castro Corriere dello Sport.it Juventus, spunta l’idea Quagliarella: contatto con la Samp (che non si opporrebbe alla cessione)

Il nome nuovo (dopo i sondaggi per Pellé, Llorente e Giroud) è quello di Fabio Quagliarella, che con Pirlo alla Juventus ha vinto 3 scudetti. La parola d’ordine è low cost: la punta arriverà solamente ...

Emma Stone è incinta: spuntano le foto del pancione

Emma Stone sta per diventare mamma. L’attrice è stata paparazzata con pancione in bella vista durante una passeggiata a Los Angeles.

Il nome nuovo (dopo i sondaggi per Pellé, Llorente e Giroud) è quello di Fabio Quagliarella, che con Pirlo alla Juventus ha vinto 3 scudetti. La parola d’ordine è low cost: la punta arriverà solamente ...Emma Stone sta per diventare mamma. L’attrice è stata paparazzata con pancione in bella vista durante una passeggiata a Los Angeles.