Spunta un nuovo anti Covid | ecco come funziona il farmaco

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Alessandro Ferro La speranza arriva da unusato per i linfomi anche se è presto per pensare all'uso sulla popolazione. "Necessari altri 4-6 mesi".a che punto sono tutti gli altri e le soluzioni per il 2021 Mentre si lotta contro il tempo per organizzare un'adeguata somministrazione di vaccini a tutta la popolazione italiana, europea e mondiale, parallelamente e senza troppo clamore procedono spediti anche gli studi per cercare di mettere a punto il miglioril pralatrexato Pochissimi giorni fa ci siamo occupati (clicca qui per il pezzo) dell'importanza che il pralatrexato, unchemioterapico utilizzato per il trattamento dei linfomi, potrebbe avere nel bloccare il virus: è quanto emerso da uno studio cinese ...