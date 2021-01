“Spostare l’apertura delle scuole dal 7 all’11 cosa cambia?” Ammonisce il presidente dell’Anp (Di martedì 5 gennaio 2021) Nessuno più di loro ha voce in capitolo in merito alle ultime restrizioni imposte dal governo. E non si fa certo pregare nell’elencare il proprio disappunto Antonello Giannelli, presidente Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), “Fatico a capire le motivazioni di questo tira e molla continuo tra Regioni e Governo. Come le loro visioni possano essere così distanti se si basano sugli stessi dati. Riprendere la frequenza il 7 o l’11 gennaio non cambia la situazione di contagi, scuole e trasporti”. L’Anp: “Serve il coraggio politico di far tornare gli studenti in presenza” Come spiega ancora il presidente dei dirigenti scolastici italiani, “Se il rapporto dell’Is attesta che le scuole, dove le mascherine vengono indossate, e tutte le regole di distanziamento ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 gennaio 2021) Nessuno più di loro ha voce in capitolo in merito alle ultime restrizioni imposte dal governo. E non si fa certo pregare nell’elencare il proprio disappunto Antonello Giannelli,Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), “Fatico a capire le motivazioni di questo tira e molla continuo tra Regioni e Governo. Come le loro visioni possano essere così distanti se si basano sugli stessi dati. Riprendere la frequenza il 7 o l’11 gennaio nonla situazione di contagi,e trasporti”. L’Anp: “Serve il coraggio politico di far tornare gli studenti in presenza” Come spiega ancora ildei dirigenti scolastici italiani, “Se il rapporto dell’Is attesta che le, dove le mascherine vengono indossate, e tutte le regole di distanziamento ...

