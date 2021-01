Spostamenti tra regioni vietati fino al 15 gennaio: cosa dice il nuovo decreto (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il 7 gennaio non tornerà tutto come prima delle festività natalizie. L’Italia sarà in uno stato di lockdown soft, con gli Spostamenti tra regioni vietati fino al 15 del mese Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella notte, un nuovo decreto legge con misure antiCovid che prevede, “per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita’ o motivi di salute. E’ comunque consentito – si legge nel comunicato diramato da Palazzo Chigi – il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli Spostamenti verso le seconde case ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il 7non tornerà tutto come prima delle festività natalizie. L’Italia sarà in uno stato di lockdown soft, con glitraal 15 del mese Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella notte, unlegge con misure antiCovid che prevede, “per il periodo compreso tra il 7 e il 152021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi trao province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita’ o motivi di salute. E’ comunque consentito – si legge nel comunicato diramato da Palazzo Chigi – il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degliverso le seconde case ...

