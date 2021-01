Sport oggi martedì 5 gennaio 2021: il calendario completo degli eventi con orari e dirette tv (Di martedì 5 gennaio 2021) PALINSESTO, GUIDA TV ED eventi Sport MARTEDI’ 4 gennaio 2021 SCI DI FONDO – Dobbiaco Tour de Ski Ore 13:00 10km femminili (Diretta RaiSport ed EuroSport 1) Ore 14:45 15km maschili (Diretta RaiSport ed EuroSport 1) SALTO CON GLI SCI – Bischofshofen Quattro Trampolini Ore 16:30 Qualificazioni HS142 (Diretta EuroSport 1) CALCIO – CARABAO CUP SEMIFINALE Ore 20:45 Tottenham-Brentford (Diretta Dazn) BASKET – CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE Ore 18:00 Pinar Karsiyaka-Fortitudo Bologna (Diretta EuroSport Player) BASKET – NBA Ore 1:30 Brooklyn-Utah (Diretta Sky Sport Nba) Ore 2:00 Memphis-Los Angeles Lakers Ore 3:00 Denver-Minnesota Ore 4:00 Los Angeles Clippers-San Antonio Ore 4:30 Portland-Chicago (Diretta Sky ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) PALINSESTO, GUIDA TV EDMARTEDI’ 4SCI DI FONDO – Dobbiaco Tour de Ski Ore 13:00 10km femminili (Diretta Raied Euro1) Ore 14:45 15km maschili (Diretta Raied Euro1) SALTO CON GLI SCI – Bischofshofen Quattro Trampolini Ore 16:30 Qualificazioni HS142 (Diretta Euro1) CALCIO – CARABAO CUP SEMIFINALE Ore 20:45 Tottenham-Brentford (Diretta Dazn) BASKET – CHAMPIONS LEAGUE MASCHILE Ore 18:00 Pinar Karsiyaka-Fortitudo Bologna (Diretta EuroPlayer) BASKET – NBA Ore 1:30 Brooklyn-Utah (Diretta SkyNba) Ore 2:00 Memphis-Los Angeles Lakers Ore 3:00 Denver-Minnesota Ore 4:00 Los Angeles Clippers-San Antonio Ore 4:30 Portland-Chicago (Diretta Sky ...

Advertising

antoniospadaro : Papa Francesco su #vittoria e #sconfitta nella vita. Oggi nell’intervista alla Gazzetta dello Sport ?? - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi ?? PAPA SPORT ?? Tutte le #notizie ?? - PianetaMilan : .@Gazzetta_it - La prima pagina di oggi, #5gennaio 2021 - #primepagine #giornali #rassegna #edicola #calciomercato… - zazoomblog : Sport in tv oggi (martedì 5 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - #Sport #(ma… - zazoomblog : Sport in tv oggi (martedì 5 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - #Sport #(m… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Calciomercato, news e trattative del 4 gennaio Sky Sport Vacanze finite, si torna in campo Dal Canto da oggi conta i reduci

Intanto si apre il mercato e solo Spinelli può sbloccare la fideiussione Problemi soprattutto a centrocampo dove l’unico disponibile è Haoudi ...

La Cbf Balducci sfida Cutrofiano "Squadra molto equilibrata"

La Cbf Balducci Macerata torna in campo, alle 17 di oggi riceverà la visita delle pugliesi di Cutrofiano per il recupero della settima giornata di ritorno del campionato di A2 di volley femminile. Per ...

Intanto si apre il mercato e solo Spinelli può sbloccare la fideiussione Problemi soprattutto a centrocampo dove l’unico disponibile è Haoudi ...La Cbf Balducci Macerata torna in campo, alle 17 di oggi riceverà la visita delle pugliesi di Cutrofiano per il recupero della settima giornata di ritorno del campionato di A2 di volley femminile. Per ...