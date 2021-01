Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 5 gennaio

(Di martedì 5 gennaio 2021) La stagione deglientra nel vivo ed, martedì 5, saranno di scena diverse discipline: lo sci alpino va in scena con la Coppa Europa ed ha in programma il superG femminile a Zinal, mentre lo sci di fondo vede disputarsi a Dobbiaco la quarta competizione del Tour de Ski, infine il salto con gli sci prevede le qualificazioni a Bischofshofen per la Tournée 4 Trampolini. Parte la Coppa del Mondo junior di slittino su pista naturale a Winterleiten con singolo maschile, singolo femminile e doppio maschile.IN TV MARTEDI’ 5: IL PROGRAMMA COMPLETO 09.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo junior Winterleiten: singolo maschile, prima run 10.00 Sci alpino, Coppa Europa Zinal: superG femminile 10.20 Slittino naturale, Coppa del ...

La stagione degli sport invernali entra nel vivo ed oggi, martedì 5 gennaio, saranno di scena diverse discipline: lo sci alpino va in scena con la Coppa Europa ed ha in programma il superG femminile a ...