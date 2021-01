Spezia, tutto fatto per Saponara: i dettagli dell’accordo (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo Spezia accoglie Riccardo Saponara. Chiusa l’operazione con la Fiorentina, la firma sul contratto è attesa per oggi. Tutti i dettagli Manca solo l’annuncio ufficiale ma ormai Riccardo Saponara è un nuovo calciatore dello Spezia. Il giocatore, come riferisce Gazzetta, è arrivato ieri in Liguria ed oggi dovrebbe mettere la firma sul suo nuovo contratto. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro, cifre che hanno permesso allo Spezia di battere la concorrenza di Parma e Crotone. Per Saponara contratto di sei mesi con opzione di rinnovo triennale in caso di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Loaccoglie Riccardo. Chiusa l’operazione con la Fiorentina, la firma sul contratto è attesa per oggi. Tutti iManca solo l’annuncio ufficiale ma ormai Riccardoè un nuovo calciatore dello. Il giocatore, come riferisce Gazzetta, è arrivato ieri in Liguria ed oggi dovrebbe mettere la firma sul suo nuovo contratto. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro, cifre che hanno permesso allodi battere la concorrenza di Parma e Crotone. Percontratto di sei mesi con opzione di rinnovo triennale in caso di riscatto. Leggi su Calcionews24.com

