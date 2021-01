Sondaggi politici Demos, a sorpresa nel 2020 migliora la soddisfazione sulla situazione economica personale (Di martedì 5 gennaio 2021) Gli ultimi Sondaggi politici di Demos che riassumono il sentiment su questo anno così atipico sono piuttosto sorprendenti in relazione al periodo di crisi, economica e non solo, che viviamo. Segui Termometro Politico su Google News La soddisfazione per la situazione economica personale nonostante tutto risulta in salita rispetto all’anno scorso, tornano al livello di due anni fa, ovvero al 63% di italiani che affermano di essere mediamente soddisfatti, il 2% in più di un anno fa. Sono molti meno, il 26%, quelli che sono invece positivi sull’andamento economico italiano, ma comunque più che a fine 2019. Un incremento più deciso, dal 41% al 46%, è quello di coloro che sono soddisfatti del funzionamento della democrazia In netta ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 5 gennaio 2021) Gli ultimidiche riassumono il sentiment su questo anno così atipico sono piuttosto sorprendenti in relazione al periodo di crisi,e non solo, che viviamo. Segui Termometro Politico su Google News Laper lanonostante tutto risulta in salita rispetto all’anno scorso, tornano al livello di due anni fa, ovvero al 63% di italiani che affermano di essere mediamente soddisfatti, il 2% in più di un anno fa. Sono molti meno, il 26%, quelli che sono invece positivi sull’andamento economico italiano, ma comunque più che a fine 2019. Un incremento più deciso, dal 41% al 46%, è quello di coloro che sono soddisfatti del funzionamento della democrazia In netta ...

fanpage : Tempo di bilanci anche per la politica, Conte è il 'miglior leader' del 2020. Sei d'accordo? - Matte_Schiavon : @emme_di L assopimento generale suggerisce invece che l adattamento al ribasso sia stato un passaggio naturale e no… - _evocation_ : Ma se #salvini non continuasse a postare 'cretinate' senza una mera 'opposizione' ci può stare... Strategia o sempl… - Piero42395724 : RT @CesareOrtis: Capite perchè non ci sarà la #crisi? Perchè caleranno tutti le braghe a cominciare da #Erbomba #Renzi e #M5percento? Dell'… - Giornaleditalia : Sondaggi politici, un grande partito crolla: giù a picco. Uno medio fa boom...DATI PAZZESCHI -