Somministrate 247 544 dosi di vaccino | 70 mila in un giorno

ROMA (ITALPRESS) – Somministrate in Italia 247.544 dosi di vaccino. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, secondo cui in un solo giorno sono state eseguite circa 70 mila somministrazioni. La Regione con la percentuale più alta è il Lazio, seguono Toscana e Veneto. In fondo alla classifica Lombardia, Valle d'Aosta, Sardegna e Calabria.(ITALPRESS).

La campagna di vaccinazione accelera. Sono 247.544 le vaccinazioni eseguite in Italia, il 51,7%, rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer ...

