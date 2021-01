Solskjaer | “Delusi per la squalifica di Cavani Sarà l’unico assente”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby si semifinale di Carabao Cup tra Manchester United e Manchester City. Il tecnico dei Reds è tornato sull’assenza di Edinson, dopo il termine razzista utilizzato su Instagram. Così si è espresso il manager: “Siamoper non avere con noi Edinson.con ogni probabulitànon disponibile, oltre a Phil Jones”. Commento anche sulla partita: “Siamo fiduciosi, arriviamo all’incontro in buona forma perciò non abbiamo scuse”. Foto: Twitter Manchester United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.