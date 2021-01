Soleimani, nuova richiesta dell’Iran all’Interpol: arresto per Trump (Di martedì 5 gennaio 2021) Teheran torna a chiedere all’Interpol di emettere una cosiddetta “red notice”, un’allerta rossa, che porti all’arresto di Donald Trump per l’uccisione, il 3 gennaio dello scorso anno in un raid a Baghdad, del generale Qasseim Soleimani. Soleimani era capo delle Forze al Qods dei Guardiani della rivoluzione quando un missile lo uccise centrando il convoglio di auto e van con cui il generale si stava spostando. La richiesta iraniana all‘Interpol dovrebbe portare, nelle intenzioni di Teheran, ad un mandato di arresto internazionale nei confronti di Trump, secondo il portavoce della magistratura iraniana, Gholamhossein Esmaili che ha svelato la nuova mossa formale. Gholamhossein Esmaili ha anche spiegato che la richiesta ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Teheran torna a chiederedi emettere una cosiddetta “red notice”, un’allerta rossa, che porti all’di Donaldper l’uccisione, il 3 gennaio dello scorso anno in un raid a Baghdad, del generale Qasseimera capo delle Forze al Qods dei Guardiani della rivoluzione quando un missile lo uccise centrando il convoglio di auto e van con cui il generale si stava spostando. Lairaniana all‘Interpol dovrebbe portare, nelle intenzioni di Teheran, ad un mandato diinternazionale nei confronti di, secondo il portavoce della magistratura iraniana, Gholamhossein Esmaili che ha svelato lamossa formale. Gholamhossein Esmaili ha anche spiegato che la...

