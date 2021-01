(Di mercoledì 6 gennaio 2021)Papastathopoulos a un passo dal ritorno aldidel: ci sono quasi gli accordi per il difensore in scadenza con l’Arsenal e che era stato vicino al Napoli la scorsa estate. Il naufragio dell’operazione Vavro, annunciata con troppa fretta, apre la strada aper un gradito ritorno al. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Sokratis verso il Genoa: confermata l’esclusiva del pomeriggio di Sportitalia) Playhitmusic - - CalciomercatoI : ?? SOKRATIS VERSO IL RITORNO AL GENOA ?? ?? - LucaParry85 : Sokratis verso il ritorno in patria -

Ultime Notizie dalla rete : Sokratis verso

alfredopedulla.com

Genova - Frenata nella trattativa per l'arrivo di Vavro dalla Lazio. Il suo passaggio in prestito è stato bloccato. Da parte del club rossoblù c'è qualche perplessità riguardo alle attuali condizioni ...Takvim riporta l’indiscrezione: Papastathopoulos sta per accordarsi con i turchi che gli garantiscono un ingaggio maggiore rispetto al Napoli ...