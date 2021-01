Snack scaduti nelle calze della Befana | ecco come li immettono sul mercato | il video choc

Leggi su anteprima24

Napoli – Denunciato dai carabinieri per tentata frode in commercio il titolare di una attività di ingrosso di Casoria, in provincia di Napoli, dove sono stati trovati e sequestrati circa tremila confezioni di cioccolato scaduto, pronti per la vendita. I carabinieri del Nas di Napoli sono partiti da una-denuncia, pubblicata sul web, in cui si vedeva una persona armata di forbici intenta a tagliare le date di scadenza dalle confezioni di cioccolata da immettere sulper l'Epifania e, dopo una rapida indagine, sono riusciti a scoprire il luogo dove si stava commettendo il reato e bloccare la vendita, che avrebbe potuto causare danni ai bambini. A una buona parte delle confezioni era già stata rimossa la data di scadenza. Il titolare è stato identificato e denunciato dai carabinieri per tentata frode in commercio.