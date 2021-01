Siena | baby gang del centro storico | misure cautelari per 5 minorenni pericolosi 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Adnkronos) - Nel mese di novembre scorso, gli uomini e le donne della Questura senese avevano effettuato alcune perquisizioni domiciliari a carico di giovani di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, accusati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati, fra i quali furti e rapine. In quell'occasione erano stati sequestrati dei dispositivi elettronici, come tablet e telefoni cellulari. Le indagini serrate sono, poi proseguite senza sosta, per mettere fine a quello che era diventato un vero e proprio incubo per alcunidella città del Palio. La vicenda della, che dalla fine di maggio alla fine di settembre del 2020 ha imperversato nelle strade del, aveva, infatti, spaventato a morte i giovani coetanei, spesso vittime di ...