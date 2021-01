Shirley Manson ha guarito le sue ferite guardandosi allo specchio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Gli occhi magnetici e il timbro vocale basso e a tratti inquietante sono il marchio di fabbrica di una rossa scozzese che a metà degli anni ’90 ha deciso di affermare inequivocabilmente che “no, il rock non è morto e si, una donna può essere leader di una band di uomini e guidarla al successo planetario”.e i Garbage hanno venduto più di diciassette milioni di dischi, diventando un imprescindibile tassello di quel mitico e mitologico puzzle che è stato l’ultimo decennio del secolo scorso. Senza nostalgici sentimenti per il passato, però, sono ancora in pista e il loro ultimo album è Strange Little Birds del 2016. Fa strano pensare che il primo provino per entrare nei Garbage fu molto deludente. Dobbiamo ringraziare la determinazione e la voglia di riscatto di, che qualche mese dopo pretese una seconda ...