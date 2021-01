Shakespeare non è adatto ai bambini, censurato Il Mercante di Venezia. Il caso scuote l’Inghilterra (Di martedì 5 gennaio 2021) “Il Mercante di Venezia” non merita di essere citato in un libro per bambini dedicato alle opere di William Shakespeare per i suoi contenuti “antisemiti”. La pensa così Michael Morpurgo, 77 anni, uno dei più noti e prolifici autori inglesi per ragazzi. Il quale ha poi corretto il tiro dopo le polemiche che la sua decisione ha scatenato. Shakespeare e l’accusa di antisemitismo L’autore di fortunati romanzi come “War Horse“, “Il ragazzo che non uccise Hitler” e “Il regno di Kensuke” ha smentito, infatti, al “Guardian” di essersi rifiutato di includere il capolavoro teatrale in una prossima antologia scolastica di Shakespeare a causa del suo antisemitismo che potrebbe risultare “troppo crudo” per i bambini. Sta adattando i racconti di Shakespeare per i ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) “Ildi” non merita di essere citato in un libro perdedicato alle opere di Williamper i suoi contenuti “antisemiti”. La pensa così Michael Morpurgo, 77 anni, uno dei più noti e prolifici autori inglesi per ragazzi. Il quale ha poi corretto il tiro dopo le polemiche che la sua decisione ha scatenato.e l’accusa di antisemitismo L’autore di fortunati romanzi come “War Horse“, “Il ragazzo che non uccise Hitler” e “Il regno di Kensuke” ha smentito, infatti, al “Guardian” di essersi rifiutato di includere il capolavoro teatrale in una prossima antologia scolastica dia causa del suo antisemitismo che potrebbe risultare “troppo crudo” per i. Sta adattando i racconti diper i ...

