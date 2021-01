Serie A ultime dai campi LIVE: il Ninja verso l’esordio (Di martedì 5 gennaio 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Toloi corre verso il recupero, dunque dovrebbe essere tra i primi undici. A disposizione il neoacquisto Maehle e il rientrante Caldara.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.Squalificati: Romero.Infortunati: Pasalic. BENEVENTO – La Giornata: Oltre a Letizia si ferma anche Moncini. Per sostituire il terzino è pronto il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Toloi correil recupero, dunque dovrebbe essere tra i primi undici. A disposizione il neoacquisto Maehle e il rientrante Caldara.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.Squalificati: Romero.Infortunati: Pasalic. BENEVENTO – La Giornata: Oltre a Letizia si ferma anche Moncini. Per sostituire il terzino è pronto il ...

