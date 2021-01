Serie A, le gare della Befana: le probabili formazioni della 16a giornata (Di martedì 5 gennaio 2021) La Befana, come spesso accade, nella sua calza porta il campionato di Serie A. Nella giorno dedicato alla simpatica vecchina che inonda di dolciumi e carbone grandi e bambini, la massima Serie scende in campo per la 16a giornata. Tanti temi importanti, tra i quali spicca il big-match Milan-Juventus, con i rossoneri che dovranno difendersi dall’attacco bianconero e dalla possibile affermazione dell’Inter in casa della Sampdoria. Nella corsa Champions League, invece, la Roma sarà di scena a Crotone mentre Napoli, Sassuolo ed Atalanta se la vedranno rispettivamente con Spezia, Genoa e Parma. La Lazio ospita la Fiorentina. Sfida interessante tra Torino ed Hellas Verona. Ecco le probabili formazioni della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) La, come spesso accade, nella sua calza porta il campionato diA. Nella giorno dedicato alla simpatica vecchina che inonda di dolciumi e carbone grandi e bambini, la massimascende in campo per la 16a. Tanti temi importanti, tra i quali spicca il big-match Milan-Juventus, con i rossoneri che dovranno difendersi dall’attacco bianconero e dalla possibile affermazione dell’Inter in casaSampdoria. Nella corsa Champions League, invece, la Roma sarà di scena a Crotone mentre Napoli, Sassuolo ed Atalanta se la vedranno rispettivamente con Spezia, Genoa e Parma. La Lazio ospita la Fiorentina. Sfida interessante tra Torino ed Hellas Verona. Ecco le...

OptaPaolo : 37 - Il #Milan ha guadagnato 37 punti nelle prime 15 gare stagionali di Serie A per la prima volta nell'era dei tre… - OptaPaolo : 11 - Ciro #Immobile è andato a segno in tutte le ultime sette gare di esordio in un anno solare di Serie A (11 gol… - OptaPaolo : 10 - Domani, 3 gennaio 2021, si giocheranno 10 partite di Serie A; l'ultima domenica con altrettante gare è stata i… - newslagoleadait : #SerieB 17^ giornata, i risultati delle gare giocate ieri ? - BlkeYusuf : RT @AntoVitiello: Il #Milan ha guadagnato 37 punti nelle prime 15 gare stagionali di Serie A per la prima volta nell'era dei tre punti a vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gare Serie A, le gare della Befana: le probabili formazioni della 16a giornata Metropolitan Magazine Italia Serie A: la Lega Calcio vuole incassare 1,15 miliardi dai diritti TV

La Lega Calcio ha pubblicato il bando per i diritti TV delle prossime tre stagioni di Serie A e punta ad incassare 1,5 miliardi di euro ...

SERIE B - La classifica aggiornata: la Salernitana perde il primato, Monza terzo. Pescara fuori dai play out

È l'Empoli la nuova capolista della Serie B dopo la chiusura della 17^ giornata. La squadra toscana infatti approfitta della caduta della Salernitana e si porta a +3 dai campani e +4 ...

La Lega Calcio ha pubblicato il bando per i diritti TV delle prossime tre stagioni di Serie A e punta ad incassare 1,5 miliardi di euro ...È l'Empoli la nuova capolista della Serie B dopo la chiusura della 17^ giornata. La squadra toscana infatti approfitta della caduta della Salernitana e si porta a +3 dai campani e +4 ...