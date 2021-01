Serie A: la Lega Calcio vuole incassare 1,15 miliardi dai diritti TV (Di martedì 5 gennaio 2021) La Lega Calcio ha pubblicato il bando per i diritti TV delle prossime tre stagioni di Serie A e punta ad incassare 1,5 miliardi di euro Secondo quanto riportato da Gazzetta, l’obiettivo della Lega Calcio è incassare almeno 1,15 miliardi di euro a stagione dalla vendita dei diritti televisivi delle prossime tre stagioni e la raccolta pubblicitaria ad esso colLegata. La Lega non si preclude la possibilità di creare un canale tematico ma allo stesso tempo si aspetta che oltre ai soliti broadcaster, Sky e Dazn, arrivando offerte da altre aziende come Amazon, Netflix, Tim, Eurosport e Disney Channel. Il termine ultimo per presentare le offerte è il 26 gennaio mentre l’11 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Laha pubblicato il bando per iTV delle prossime tre stagioni diA e punta ad1,5di euro Secondo quanto riportato da Gazzetta, l’obiettivo dellaalmeno 1,15di euro a stagione dalla vendita deitelevisivi delle prossime tre stagioni e la raccolta pubblicitaria ad esso colta. Lanon si preclude la possibilità di creare un canale tematico ma allo stesso tempo si aspetta che oltre ai soliti broadcaster, Sky e Dazn, arrivando offerte da altre aziende come Amazon, Netflix, Tim, Eurosport e Disney Channel. Il termine ultimo per presentare le offerte è il 26 gennaio mentre l’11 ...

Digital_Day : La Lega prevede di guadagnare almeno 1,15 miliardi di euro all'anno. - sportli26181512 : Diritti tv, nel bando c'è il canale della Lega. Offerte flessibili per ricavi in aumento: Diritti tv, nel bando c'è… - Gazzetta_it : Diritti tv, nel bando c'è il canale della #Lega. Offerte flessibili per ricavi in aumento - CORNERNEWS24 : #Calcio - Diritti tv: ecco bando Serie A, c'è anche Canale di Lega Vendita in 3 fasi, si punta a 1,15 miliardi di euro all'anno - ansacalciosport : Diritti tv: ecco bando Serie A, c'è anche Canale di Lega. Vendita in 3 fasi, si punta a 1,15 miliardi di euro all'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lega Diritti tv Serie A: nel bando c’è anche il canale di Lega La Gazzetta dello Sport Pubblicato il bando dei diritti TV della Serie A. Pesa il divieto a Sky di avere esclusive online

La Lega Serie A ha pubblicato l'invito a manifestare le offerte per i diritti audiovisivi per le prossime tre stagioni del campionato di calcio. Previste due modalità di vendita: a Sky nessuna esclusi ...

Sognando Bridgerton: i costumi e i look della serie tv Netflix

Non solo la storia avvincente e passionale: a conquistare sono anche i costumi di Bridgerton, tra sale da ballo e incontri galanti.

La Lega Serie A ha pubblicato l'invito a manifestare le offerte per i diritti audiovisivi per le prossime tre stagioni del campionato di calcio. Previste due modalità di vendita: a Sky nessuna esclusi ...Non solo la storia avvincente e passionale: a conquistare sono anche i costumi di Bridgerton, tra sale da ballo e incontri galanti.