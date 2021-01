Sergio Ramos, no secco al rinnovo col Real Madrid: “Il Psg mi vuole e con Messi faranno una grande squadra” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Real Madrid sembra essersi rassegnato all'idea di perdere Sergio Ramos. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna fanno pensare al clamoroso divorzio a fine stagione tra il capitano blancos e il club di Madrid. Dopo i rumors alimentati dal fratello del centrale spagnolo, ecco che El Chiringuito tv espone quello che sarebbe stato l'ultimo dialogo tra il giocatore e il patron merengues Florentino Perez.Le parole di Sergio Ramoscaption id="attachment 1064695" align="alignnone" width="1024" Real Madrid Sergio Ramos (Twitter Real Madrid)/captionDa quanto si apprende, il difensore del Real Madrid, in scadenza di contratto a giugno, avrebbe ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilsembra essersi rassegnato all'idea di perdere. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna fanno pensare al clamoroso divorzio a fine stagione tra il capitano blancos e il club di. Dopo i rumors alimentati dal fratello del centrale spagnolo, ecco che El Chiringuito tv espone quello che sarebbe stato l'ultimo dialogo tra il giocatore e il patron merengues Florentino Perez.Le parole dicaption id="attachment 1064695" align="alignnone" width="1024"(Twitter)/captionDa quanto si apprende, il difensore del, in scadenza di contratto a giugno, avrebbe ...

PianetaMilan : #Calciomercato - @elchiringuitotv: '@SergioRamos, no al rinnovo con il @realmadrid' - #calcio #futbol #mercado… - luisito_lbdv : RT @BombeDiVlad: ???? @jpedrerol a #ElChiringuitoaTV: '#SergioRamos ha rifiutato il rinnovo. #PSG in pole' #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… - BombeDiVlad : ???? @jpedrerol a #ElChiringuitoaTV: '#SergioRamos ha rifiutato il rinnovo. #PSG in pole' #LBDV #LeBombeDiVlad… - ItaSportPress : Sergio Ramos, no secco al rinnovo col Real Madrid: 'Il Psg mi vuole e con Messi faranno una grande squadra' -… - Mentaldiverted : Sergio Ramos non rinnoverà il contratto.. io non parlo -