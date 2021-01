Senza il video, la rapina al rider non esisterebbe. E nemmeno la Napoli da Libro Cuore (Di martedì 5 gennaio 2021) Pavlov lo faceva con gli animali. A noi ci avrebbe chiusi in una casa – inventandosi, chessò, una pandemia per non farci uscire – e avrebbe riprodotto “allucchi” in strada. Lo avremmo gratificato col grande riflesso istintivo di questi anni: che è stato?, riprendi, fai il video. Poi per capire cosa fosse successo (ah, il cavalluccio rosso…) avremmo rivisto tutto alla nostra moviola. Un attimo prima di liberarlo, sui social. E così se oggi stiamo celebrando il Libro Cuore del rider rapinato e ricompensato in un battibaleno, lo dobbiamo esclusivamente ad un ignoto che s’è preso la briga di affacciarsi alla finestra e filmare l’aggressione violenta. Il passo successivo, la pubblicazione e la replicazione di sponda, è fisiologia della modernità: siamo tutti producer di contenuti oggigiorno. La trafila ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Pavlov lo faceva con gli animali. A noi ci avrebbe chiusi in una casa – inventandosi, chessò, una pandemia per non farci uscire – e avrebbe riprodotto “allucchi” in strada. Lo avremmo gratificato col grande riflesso istintivo di questi anni: che è stato?, riprendi, fai il. Poi per capire cosa fosse successo (ah, il cavalluccio rosso…) avremmo rivisto tutto alla nostra moviola. Un attimo prima di liberarlo, sui social. E così se oggi stiamo celebrando ildelto e ricompensato in un battibaleno, lo dobbiamo esclusivamente ad un ignoto che s’è preso la briga di affacciarsi alla finestra e filmare l’aggressione violenta. Il passo successivo, la pubblicazione e la replicazione di sponda, è fisiologia della modernità: siamo tutti producer di contenuti oggigiorno. La trafila ...

