Senato Usa | per Trump giornata cruciale di ballottaggi in Georgia Il video

Senato Usa, per Trump giornata cruciale di ballottaggi in Georgia Milano, 5 gen. (askanews) – Occhi puntati sulla Georgia. È la vigilia di una cruciale doppia elezione Senatoriale che avrà un impatto decisivo sull'inizio del mandato del presidente democratico Joe Biden. Due mesi dopo le elezioni presidenziali, Donald Trump si rifiuta di ammettere la sua sconfitta nonostante i controlli, i nuovi conteggi e le molteplici decisioni dei tribunali contro di lui: in una richiesta sorprendente, rivelata domenica dal Washington Post, Trump avrebbe imposto al funzionario elettorale della Georgia di "trovare" le schede necessarie per invertire la sua sconfitta in quello stato chiave.

