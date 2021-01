Sei anni senza Pino Daniele | un concerto per ricordarlo

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Napul’è, seil’”uomo in blues”: il grande artista napoletano sarà ricordato anche nella nuova edizione deldell’Epifania di stasera Non c’è vicolo, né piazza, né angolo di Napoli che non sia stato evocato nella sconfinata discografia di, l’artista che meglio ha saputo raccontare e incarnare lo spirito e la ricchezza… L'articolo Corriere Nazionale.