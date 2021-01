Secondarie: dal 7 al al 9 gennaio ancora DDI, dall’11 in presenza al 50%. Studenti primo ciclo rientrano il 7 gennaio. Per rinvio valgono decisioni Regioni. Comunicato Ministero (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle modalità con cui si rientrerà a scuola dopo la pausa natalizia. Le puntualizzazioni del Ministero, che arrivano subito dopo la delibera, servono a dirimere la confusione che si è venuta a creare tra rinvii, norme nazionali e disposizioni regionali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle modalità con cui si rientrerà a scuola dopo la pausa natalizia. Le puntualizzazioni del, che arrivano subito dopo la delibera, servono a dirimere la confusione che si è venuta a creare tra rinvii, norme nazionali e disposizioni regionali. L'articolo .

